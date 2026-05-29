Фонсека написа история срещу Джокович на „Ролан Гарос“

Бразилският талант Жоао Фонсека отново показа, че голямата сцена не го притеснява, след като в петък вечер сътвори една от сензациите на „Ролан Гарос“, елиминирайки рекордьора с 24 титли от Големия шлем Новак Джокович след обрат от два сета пасив.

19-годишният представител на Бразилия се наложи с 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 в един от най-запомнящите се мачове на турнира до момента. Двубоят продължи 4 часа и 53 минути, а успехът на Фонсека дойде само ден след изненадващото отпадане на Яник Синер от Хуан Мануел Серундоло, което допълнително разтърси схемата в Париж.

„Всъщност не вярвах, че мога да спечеля. Просто играех и се наслаждавах на момента. За мен беше огромно удоволствие да бъда на корта срещу него. Той е истински идол и съм много щастлив“, призна Фонсека след мача.

Младият бразилец бе само на пет точки от загубата, когато сервираше при 3:4 и 15:40 в четвъртия сет. Той обаче успя да отрази двата брейкбола, да запази подаването си и впоследствие да вкара мача в решителен пети сет.

Макар че Джокович на моменти показваше физически проблеми между разиграванията, 39-годишният сърбин започна по-добре заключителната част и поведе с 3:1. Фонсека обаче не се предаде и спечели шест от последните осем гейма, за да стигне до една от най-значимите победи в кариерата си.

Това е втори успех на бразилеца срещу играч от Топ 10, след като по-рано през сезона победи Андрей Рубльов на Australian Open.

С победата си Фонсека стана първият тийнейджър, който побеждава бившия №1 в света Новак Джокович в турнир от Големия шлем. За първи път в кариерата си той достигна и до четвъртия кръг на Мейджър турнир, където ще срещне Каспер Рууд или Томи Пол в битка за място на четвъртфиналите.

Фонсека завърши с два уинъра по-малко от Джокович (68 срещу 70) и с девет непредизвикани грешки повече (47 срещу 39), но впечатли с представянето си в ключовите моменти.

Най-силно това пролича в края на мача. Джокович стигна до шанс за пробив, с който можеше да прати двубоя в тайбрек, но Фонсека отговори с три поредни аса и сложи точка на паметния сблъсък.

Това бе едва вторият случай в кариерата на Джокович, в който губи мач от Големия шлем, след като е водил с 2:0 сета. Първият подобен обрат срещу него отново бе на „Ролан Гарос“ – срещу Юрген Мелцер през 2010 година.