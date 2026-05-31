„Ролан Гарос“ връща жените във вечерната сесия след тригодишна пауза

Организаторите на „Ролан Гарос“ взеха решение за промяна в програмата на вечерната сесия в понеделник, като за първи път от три години насам в нея ще бъде включен двубой от женската схема.

Изборът падна върху един от най-очакваните мачове от осминафиналите – сблъсъка между световната №1 Арина Сабаленка и бившата лидерка в ранглистата Наоми Осака. Така ще бъде прекъсната серията от 33 поредни мъжки срещи, които заемаха централното място в програмата на вечерните сесии.

Решението идва на фона на продължаващите критики към турнирния директор Амели Моресмо за начина, по който се разпределят най-престижните часове от програмата. От въвеждането на вечерната сесия през 2021 година досега едва четири от първите 60 мача са били от женския турнир, а след 2023 година не е имало нито една подобна среща в този часови пояс.

През годините Моресмо нееднократно защитаваше политиката си, аргументирайки се с интереса на зрителите и факта, че мъжките двубои се играят във формат до три спечелени сета, което предполага по-дълги и драматични сблъсъци. Според нея женските срещи, които са до два спечелени сета, крият риск да приключат твърде бързо за притежателите на билети за вечерната програма.

Темата отново стана актуална след среща между новия главен изпълнителен директор на WTA Валери Камийо и Моресмо по време на тазгодишното издание на турнира. От Женската тенис асоциация настояват за по-голямо присъствие на женски двубои в най-гледаните часови пояси.

Самата Наоми Осака също коментира въпроса след успеха си в третия кръг. Японката призна, че толкова е свикнала да не играе вечерни мачове в Париж, че дори не свързва турнира с подобна атмосфера.