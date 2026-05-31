БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ига Швьонтек отпадна на осминафиналите на Откритото първенство на Франция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Рожденичката отстъпи на Марта Костюк в два сета.

Ига Швьонтек
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Празникът по случай 25-ия рожден ден на Ига Швьонтек на Откритото първенство на Франция по тенис в неделя се провали, след като бившата шампионка загуби със 5:7, 1:6 от поставената под №15 украинка Марта Костюк на осминафиналите на турнира от Големия шлем.

Борбата на полякинята за пета титла на "Ролан Гарос" приключи точно когато изглеждаше, че преоткрива ритъма си. Двете си размениха два брейка, преди Костюк да овладее 11-ия гейм и да повиши нивото си в края, за да спечели първия сет с победен бекхенд.

Това беше първият път, когато Костюк взе сет на поставената под №3 полякиня след три поредни загуби в предишните им срещи, но Костюк стигна и по-далеч, като със силна игра спечели втората част с 6:1.

Костюк си осигури среща с победителката от мача между седмата поставена украинката Елина Свитолина и единадесетата поставена швейцарка Белинда Бенчич в следващия кръг на "Ролан Гарос".

В друга среща от осминафиналите 18-ата в схемата румънка Сорана Кърстя победи китайката Ван Сиюй с 6:3, 7:6(4). 36-годишната Кирстея достигна до четвъртфиналите на "Ролан Гарос" за първи път от 2009 година и с това изравни най-доброто си постижение в турнир от Големия шлем.

#Ига Швьонтек

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
2
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
4
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
5
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: WTA

Анастасия Потапова детронира Коко Гоф на "Ролан Гарос"
Анастасия Потапова детронира Коко Гоф на "Ролан Гарос"
Сабаленка продължава уверено похода си към титлата на „Ролан Гарос“ Сабаленка продължава уверено похода си към титлата на „Ролан Гарос“
Чете се за: 03:57 мин.
Белинда Бенчич достигна до осминафиналите на "Ролан Гарос" за първи път в кариерата си Белинда Бенчич достигна до осминафиналите на "Ролан Гарос" за първи път в кариерата си
Чете се за: 01:10 мин.
Свитолина и Андреева заслужиха място във втората седмица на "Ролан Гарос" Свитолина и Андреева заслужиха място във втората седмица на "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:35 мин.
Ига Швьонтек продължава уверено в Париж, чака я сблъсък с Марта Костюк Ига Швьонтек продължава уверено в Париж, чака я сблъсък с Марта Костюк
Чете се за: 01:00 мин.
Арина Сабаленка, Коко Гоф и Мадисън Кийс продължават към третия кръг на "Ролан Гарос“ Арина Сабаленка, Коко Гоф и Мадисън Кийс продължават към третия кръг на "Ролан Гарос“
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци
Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ