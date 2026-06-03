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НА ЖИВО: Депутатите ще гласуват окончателно поправки в Закона за водите

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Парламентът събра кворум от 210 народни представители и започна работа. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в Закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони на страната.

Промените бяха гласувани на второ четене в извънредна бюджетна комисия вчера, защото са важни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.

Заседанието започна с минута мълчание в памет на Любен Дилов, поискана от ГЕРБ-СДС.

Тома Биков: „Това е най-трудната процедура, която съм вземал. Той беше значим културен фактор в българското общество. Беше журналист, публицист и като народен представител не обичаше патетиката. Затова и аз няма да си позволя дълго и патетично слово за него. Той беше от хората, които караха тази зала понякога да не се взима толкова на сериозно. И мисля, че този негов дух и стил трябва да бъдат запазени не само в сегашния парламент, но и в следващите парламенти. Когато се взимаме прекалено на сериозно, да си спомням за него и за гледане на живота малко по на едро. Любо Дилов не обичаше мълчанието, но въпреки това аз ще си позволя да поискам минута мълчание в негова памет.“

Като точка в дневния ред на парламента са заложени и промени в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява ковид добавката за пенсионерите.

Срещу промените вчера остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че промените се правят на парче и няма да донесат големи ползи за бюджета.

Според заложеното над 2 млн. евро ще е ползата от намалените субсидии и около 30 млн. евро – заради ограничената ковид добавка.

#52НС # Народно събрание #План за възстановяване и устойчивост #цена на водата

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