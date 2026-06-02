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В исторически мач Марта Костюк елиминира Елина Свитолина, за да се класира на полуфинал на "Ролан Гарос"

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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15-та поставена Костюк намери място на полуфиналите на турнир от Големия шлем за първи път в своята кариера

Снимка: БГНЕС
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Марта Костюк продължава с отличното си представяне в тазгодишното издание на "Ролан Гарос". В украински двубой 15-та поставена надделя над 31-годишната Елина Свитолина с 6:3, 2:6, 6:2, за да се класира за полуфиналите на турнир от Големия шлем за първи път в своята кариера.

Преди това Костюк успя да отстрани от надпреварата четирикратната шампионка в Париж Ига Швьонтек. На четвъртфинала изигран на корт "Филип Шатрие" Костюк показа по-стабилна и уверена игра в третия сет и след четири пробива успя да се наложи над шампионката от Откритото първенство на Рим.

Също така днес Костюк записа 17-тата си победа на клей - серия, която започна на WTA 250 в Руан през април и която продължи в Мадрид (където победи Мира Андреева на финала), през Рим (където загуби на полуфиналите) и сега през четири кръга на Ролан Гарос.

"Отново имахме много трудна нощ в Украйна, особено в Киев, с много загинали хора. Искам да подаря този мач на украинския народ и неговата устойчивост“, заяви Костюк и отправи призив за дарения за фондациите, които тя и Елина Свитолина създадоха в подкрепа на тениса в Украйна.

„Мисля, че играта беше наистина, наистина на високо ниво през цялата среща. Тя игра по-агресивно в третия сет и заслужено спечели“, каза седмата поставена Свитолина, която игра за шести път на четвъртфинал на "Ролан Гарос".

Костюк и Свитолина се бяха срещали два пъти до момента, като балансът в преките им двубои бе 1-1 победи. Свитолина спечели първия им двубой на Откритото първенство на Австралия през 2018 г., когато опонентката й беше на 15 години, а Костюк записа успех на турнира WTA 1000 в Торонто през август 2024 г. в първата им среща на клей.

23-годишната украинка, която стана шампионка на Откритото първенство на Мадрид преди три седмици, ще играе на полуфиналите на "Ролан Гарос" с 19-годишната тийнейджърка от Русия Мира Андреева, която по-рано днес разби румънката Сорана Кърстя с 6:0, 6:3.

Другият полуфинал при дамите ще бъде определен след срещите Анна Калинская - Мая Хвалинска и Арина Сабаленка - Диана Шнайдер.

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#Ролан Гарос 2026 #Марта Костюк #Елина Свитолина

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