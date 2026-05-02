Марта Костюк срази Мира Андреева на финала в Мадрид

Марта Костюк спечели титлата на тенис турнира WTA 1000 на клей в Мадрид. Поставената под №26 украинка се наложи с 6:3, 7:5 срещу Мира Андреева.

Намиращата се на 23-то място в световната ранглиста Костюк постигна пробив за 4:2 в първия сет, след което поведе в резултата.

В самото начало на втората част 19-годишната рускиня поведе с 3:1, но след това загуби на два пъти подаването си и отстъпи в срещата след час и 21 минути.

Украинската тенисистка, която се възползва от всичките си четири точки за пробив приключи срещата при третата си възможност.

Марта Костюк, която е на 23 години, триумфира с първи шампионски трофей от турнирите WTA 1000 и с общо трети в своята кариера до момента. Костюк има две победи в двата си двубоя срещу Андреева.