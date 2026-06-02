Александър Донски продължава напред в Сентурион след обрат във втория сет

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50“ в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд от 63 хиляди долара.

27-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, постигна победа над японеца Акира Сантилан със 7:5, 7:5 след час и 37 минути игра.

Донски демонстрира стабилна игра в ключовите моменти на двубоя. В първия сет той стигна до решителен пробив в 11-ия гейм, който му осигури преднина в резултата. Втората част се разви значително по-драматично. Българинът изоставаше с 2:5, но показа характер и спечели пет поредни гейма, за да обърне развоя на сета и да затвори мача в два сета.

С успеха си Донски си осигури място във втория кръг на надпреварата, където ще се изправи срещу австралиеца Едуард Уинтър.

Освен в индивидуалната схема, българският тенисист ще участва и в турнира на двойки. Там той ще си партнира с представителя на домакините Алек Беклище, а в първия кръг двамата ще срещнат вторите поставени Константен Кузмин от Франция и Роберт Стромбахс от Латвия.