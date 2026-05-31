Димитър Кисимов с убедителна победа при юношите на "Ролан Гарос"

Димитър Кисимов се класира убедително за втория кръг на сингъл при юношите на втория за годината турнир от Големия шлем – "Ролан Гарос".

18-годишният българин победи на старта със 7:5, 6:1 Аарон Габе (Франция). Срещата продължи 83 минути.

Поставеният под №9 Кисимов поведе с 5:3 в първия сет, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите два гейма, за да поведе в резултата. Българинът, който се изкачи до №9 в световната ранглиста при юношите, доминира изцяло във втората част, поведе с 3:0, а след още една серия от три поредни спечелени гейма затвори мача с крайното 6:1.

Във втория кръг на сингъл Кисимов ще играе срещу партньора си на двойки Конър Дойг (Република Южна Африка). Кисимов и Дойг са шампиони на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия – първия турнир от Големия шлем за сезона. Двамата ще си партнират и на Ролан Гарос, като в първия кръг при дуетите ще играят срещу представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен.