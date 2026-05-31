БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:32 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Франсис Тиафо елиминира португалец на "Ролан Гарос" след обрат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
Запази

Американецът продължава в четвъртия кръг.

Франсис Тиафо елиминира португалец на "Ролан Гарос" след обрат
Слушай новината

Франсис Тиафо беше на ръба на отпадането на "Ролан Гарос", но 19-ият поставен направи драматичен обрат, за да победи португалеца Жайме Фария с 4:6, 6:7(2), 7:6(4), 6:1, 6:2 и да се класира за четвъртия кръг на турнира от Големия шлем на клей в Париж.

С победата си за три часа и 59 минути Тиафо стана първият американски тенисист, достигнал до четвъртия кръг на Ролан Гарос в две поредни години след Андре Агаси от 2001-2003 г.

„Беше страхотно“, каза Тиафо. „Дори да ви кажа, че се чувствам уморен, няма значение. Просто се чувствам добре, че преживях това. Не изглеждаше добре през голяма част от този мач. Просто си дадох още един шанс да остана в турнира.“

Тиафо беше само на пет точки от загубата, когато Фария сервира при 4:3 в третия сет. С надвисналата елиминация, американецът намери сили да окаже натиск върху сервиса на Фария. След като спечели три точки за пробив в гейма, Тиафо в крайна сметка реализира четвъртата си, когато португалецът не успя да изпълни форхенд.

Това даде тласък за обрата на Тиафо. Американецът повиши интензитета си от основната линия, доминирайки тайбрека на третия сет, за да си осигури четвърти сет, в който загуби само един гейм. 28-годишният тенисист пренесе този импулс в решаващия сет, в който проби два пъти сервиса на Фария, за да си осигури трудна победа от пет сета.

Следващото изпитание за Тиафо ще бъде среща в четвъртия кръг срещу Матео Арналди. Арналди също надделя в маратон от пет сета в събота, когато се пребори с Рафаел Колиньон с 6:4, 6:7(5), 5:7, 6:4, 7:6(10:4).

В късния мач четвъртият поставен канадец Феликс Оже-Алиасим избегна изненадата с трудна победа срещу американеца Брандън Накашима с 5:7, 6:1, 7:6(4), 7:6(1), за да достигне четвъртия кръг. Канадецът остава един от само двамата поставени в Топ 10, останали в схемата, заедно с втория поставен Александър Зверев.

След като загуби първия сет, Оже-Алиасим започна да диктува с форхенда си и повиши нивото си в ключовите моменти. В третия сет канадецът се съвзе от 1:4 и спаси сетбол при 4:5 с уинер от форхенд, преди да премине през тайбрека с лекота.

Въпреки загубата на сервис в началото на четвъртия сет, Оже-Алиасим се бори да се справи, за да предизвика тайбрек, в който загуби само една точка, преди да запечата победата с 15-ия си ас в мача. С близо четиричасовата си победа Оже-Алиасим изравни най-добрия си резултат на Ролан Гарос, където достигна четвъртия кръг през 2022 и 2024 г.

25-годишният тенисист ще се изправи срещу Алехандро Табило, който победи надеждата на домакините Моиз Куаме с 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(9). Ако Оже-Алиасим спечели срещата си в четвъртия кръг срещу чилиеца, той ще запише забележително постижение с достигане до осминафиналите и на четирите турнира от Големия шлем.

#Ролан Гарос 2026 #Франсис Тиафо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
1
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по художествена...
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
2
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
3
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
4
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
5
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
3
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
5
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...

Още от: Тенис

Янаки Милев стана вицешампион на двойки в Градо
Янаки Милев стана вицешампион на двойки в Градо
Анастасия Потапова детронира Коко Гоф на "Ролан Гарос" Анастасия Потапова детронира Коко Гоф на "Ролан Гарос"
Чете се за: 03:42 мин.
Матео Беретини и Флавио Коболи се класираха за четвъртия кръг на "Ролан Гарос" Матео Беретини и Флавио Коболи се класираха за четвъртия кръг на "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Василев загуби финала на двойки на тенис турнира в Куршумлийска баня Александър Василев загуби финала на двойки на тенис турнира в Куршумлийска баня
Чете се за: 01:02 мин.
Сабаленка продължава уверено похода си към титлата на „Ролан Гарос“ Сабаленка продължава уверено похода си към титлата на „Ролан Гарос“
Чете се за: 03:57 мин.
Александър Василев е на финал на турнир в Сърбия Александър Василев е на финал на турнир в Сърбия
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%, става дума за административна реформа Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%, става дума за административна реформа
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали и клубове срещу наркоразпространението Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали и клубове срещу наркоразпространението
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пожарът в базата за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и загасен Пожарът в базата за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и загасен
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Израелската армия превзе стратегически връх в Южен Ливан, един...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ