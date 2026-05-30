Матео Беретини и Флавио Коболи се класираха за четвъртия кръг на "Ролан Гарос"

Италианците Матео Беретини и Фабио Коболи се класираха за четвъртия кръг на турнира от Големия шлем "Ролан Гарос".

Беретини имаше нужда от пет сета и 5 часа и 15 минути игра, за да надделее срещу аржентинеца Франсиско Комесана със 7:6 (3), 5:7, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (13). Италианецът спечели след изключително оспорван финален тайбрек с 15:13, като това бе и най-дългият мач в кариерата му. Той спаси и мачбол за аржентинеца при 8:9 в супер тайбрека. Досега Беретини бе играл най-дълго при загубата от Анди Мъри на Откритото първенство на Австралия, когато срещата продължи 4 часа и 49 минути. На осминафиланите Матео Беретини ще срещне аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, който се наложи драматично срещу испанеца Мартин Ландалусе след 6:4, 6:7 (7), 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (8) в мач, който премина границата от шест часа.

Флавио Коболи много по-лесно си проби път до най-добрите 16 в турнира, като спечели чиста победа срещу американеца Лърнър Тиен - 6:2, 6:2, 6:3. Мачът продължи по-малко от два часа. Коболи ще играе за място в Топ 8 срещу американеца Закари Свайда, който победи аржентинеца Франсиско Серундоло също в петсетов мач - 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3.

Към осминафиналите продължи и чилиецът Алехандро Табило, който елиминира новия френски любимец Моиз Куаме с 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (9). в следващата фаза Табило чака победителя от двубоя между канадеца Феликс Оже-Алиасим и Брендън Накашима от САЩ.