Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Александър Зверев продължава уверено към мечтания трофей в Париж

Спорт
Германецът преодоля Куентен Алис в четири сета и си осигури място във втората седмица на „Ролан Гарос“

Снимка: БГНЕС
Александър Зверев се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Франция по тенис, след като се наложи над французина Куентен Алис с 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 в двубой, продължил 3 часа и 10 минути.

Германецът, който достигна до финала в Париж през 2024 година, продължава похода си към първа титла от Големия шлем. Срещу представителя на домакините той пласира шест аса, допусна седем двойни грешки и реализира седем от 17-те си възможности за пробив.

Зверев контролираше развитието на срещата в голяма част от времето и въпреки че загуби третия сет след пробив в ключов момент, реагира незабавно в четвъртата част, за да избегне излишна драма и да затвори мача още при третия си мачбол.

Следващият съперник на германеца ще бъде Йеспер де Йонг от Нидерландия, който също намери място сред последните 16 в турнира.

В друг от най-интересните двубои за деня Каспер Рууд осъществи впечатляващ обрат срещу Томи Пол и спечели с 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(4), 7:5 след близо пет часа игра.

Норвежецът спаси два поредни мачбола в четвъртия сет и демонстрира характер, за да стигне до успеха. В следващия кръг Рууд ще се изправи срещу Жоао Фонсека, който поднесе сензация, елиминирайки Новак Джокович.

#Ролан Гарос 2026 # Александър Зверев

