Александър Василев покори първия си професионален връх

Българският тенис талант Александър Василев спечели първата си титла на сингъл при мъжете от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF). 19-годишният плевенчанин триумфира на надпреварата на клей в сръбския град Куршумлийска баня с награден фонд от 30 хиляди долара.

На финала националът за Купа Дейвис се наложи над руснака Денис Клок с 6:2, 4:6, 6:2 след близо два часа и половина игра. Успехът е знаков за младия българин, който през миналата година достигна до финала на Откритото първенство на САЩ за юноши.

Василев започна уверено двубоя и след ранна размяна на пробиви пое контрола върху събитията на корта. Българинът спечели първия сет с 6:2, след като реализира два брейка и не остави шансове на съперника си.

Руснакът успя да върне интригата във втория сет. Клок проби в осмия гейм и изравни резултата след 6:4, но в решителната трета част Василев отново демонстрира по-висока класа. Той поведе с 4:1 след два пробива, а след кратко колебание затвори мача с нов брейк и убедително 6:2.

Освен титлата на сингъл, българинът достигна и до финала на двойки. Заедно със сърбина Стефан Попович той остана на крачка от трофея след поражение от Антон Аржанкин и Бенджамин Джордж.

Успешната седмица в Сърбия ще донесе сериозен прогрес на Василев и в световната ранглиста. Очаква се от понеделник той да запише най-доброто класиране в кариерата си, изкачвайки се с над 120 позиции в подреждането на ATP