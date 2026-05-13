Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем шофьора на автобуса за тежката катастрофа на автомагиустрала "Хемус", при която загина един човек, а други двама пострадаха тежко.

Инцидентът станал на 12 май 2026 г. около 1.00 ч. на автомагистрала "Хемус", в участъка при 1-вия километър, в посока от Горни Богров към София. По данни от разследването шфьорът на автбуса, мъж на 59 години, не е съобразил скоростта и интензивността на движението. В резултат на това е настъпил удар с товарен автомобил – влекач, движещ се пред него.

При сблъсъка автобусът се е ударил с предната си дясна част в лявата страна на товарния автомобил. Вследствие на катастрофата един от пътниците в автобуса е загинал на място, а други двама са получили множество тежки травми, включително фрактури, ампутация и други увреждания.

Досъдебното производство е образувано в деня на инцидента под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Според събраните до момента доказателства наблюдаващият прокурор е преценил, че има достатъчно основания за привличане на водача към наказателна отговорност за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост при нарушение на правилата за движение.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Очаква се на 14 май 2026 г. прокуратурата да внесе в Софийския градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Разследването по случая продължава.

73-годишен мъж почина в тежката катастрофа между влекач с прикачено полуремарке и междуградски автобус на автомагистрала "Хемус" в първите часове във вторник. Жена на 69 години остава в реанимация.

Още 20 души бяха ранени, като част от тях бяха настанени в болници с леки наранявания, а други след преглед бяха освободени за домашно лечение. Шофьорите на влекача и автобуса имат в картоните си множество нарушения на Закона за движение по пътищата, съобщиха от СДВР.



