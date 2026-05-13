БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
Чете се за: 03:20 мин.
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 02:02 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
задържаха часа шофьора автобуса катастрофата хемус
Слушай новината

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем шофьора на автобуса за тежката катастрофа на автомагиустрала "Хемус", при която загина един човек, а други двама пострадаха тежко.

Инцидентът станал на 12 май 2026 г. около 1.00 ч. на автомагистрала "Хемус", в участъка при 1-вия километър, в посока от Горни Богров към София. По данни от разследването шфьорът на автбуса, мъж на 59 години, не е съобразил скоростта и интензивността на движението. В резултат на това е настъпил удар с товарен автомобил – влекач, движещ се пред него.

При сблъсъка автобусът се е ударил с предната си дясна част в лявата страна на товарния автомобил. Вследствие на катастрофата един от пътниците в автобуса е загинал на място, а други двама са получили множество тежки травми, включително фрактури, ампутация и други увреждания.

Досъдебното производство е образувано в деня на инцидента под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Според събраните до момента доказателства наблюдаващият прокурор е преценил, че има достатъчно основания за привличане на водача към наказателна отговорност за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост при нарушение на правилата за движение.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Очаква се на 14 май 2026 г. прокуратурата да внесе в Софийския градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Разследването по случая продължава.

73-годишен мъж почина в тежката катастрофа между влекач с прикачено полуремарке и междуградски автобус на автомагистрала "Хемус" в първите часове във вторник. Жена на 69 години остава в реанимация.

Още 20 души бяха ранени, като част от тях бяха настанени в болници с леки наранявания, а други след преглед бяха освободени за домашно лечение. Шофьорите на влекача и автобуса имат в картоните си множество нарушения на Закона за движение по пътищата, съобщиха от СДВР.

#разследване #катастрофа на АМ "Хемус"

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
1
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
2
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
3
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
4
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е обвинен за пране на пари
5
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е...
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
6
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Сигурност и правосъдие

ВСС отложи изслушванията за ръководители в прокуратурата заради законови промени
ВСС отложи изслушванията за ръководители в прокуратурата заради законови промени
Надежда Йорданова, ДБ: Това, което се прави със Закона за съдебната власт, е първа стъпка Надежда Йорданова, ДБ: Това, което се прави със Закона за съдебната власт, е първа стъпка
Чете се за: 05:40 мин.
ВСС разглежда предложения за дисциплинарни производства срещу Борислав Сарафов и Емилия Русинова ВСС разглежда предложения за дисциплинарни производства срещу Борислав Сарафов и Емилия Русинова
Чете се за: 01:35 мин.
Какви са реакциите за предложените промени в съдебната власт на професионалното съсловие? Какви са реакциите за предложените промени в съдебната власт на професионалното съсловие?
Чете се за: 01:00 мин.
Велислав Величков, ПП: Без да се осветлят зависимостите в съдебната власт, истинска реформа няма да има Велислав Величков, ПП: Без да се осветлят зависимостите в съдебната власт, истинска реформа няма да има
Чете се за: 04:52 мин.
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус" Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството търси спешен изход от кризата с обработката срещу...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Първият полуфинал на "Евровизия 2026": Кои фаворити...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ