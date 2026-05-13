Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР

На 11 май служители на СДВР проведоха специализирана полицейска операция за противодействие на разпространението на наркотични вещества на територията на столицата. В хода на операцията, реализирана от служители на СДВР, бяха задържани 12 души и иззети значителни количества високорискови наркотични вещества, парични средства и вещи, свързани с престъпната дейност.

В рамките на операцията, след получена информация за разпространение на фентанил, служители на Четвърто РУ извършили проверка на 52-годишна жена. При последвало претърсване на обитаван от нея имот, са открити и иззети над килограм чист фентанил, над 10 килограма примеси за фентанил, около 340 грама марихуана, 47 грама кокаин и множество пликове, предназначени за разпределяне на количествата дрога.

В района на ж.к. „Западен парк“, до метростанция „Вардар“, служители на Трето РУ задържали непосредствено след сделка с наркотични вещества четирима – на възраст 40, 42, 46 и 50 години, известни на МВР. При извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети 27 сгъвки с бяло и кафяво прахообразно вещество, 385 евро и два мобилни телефона.

При други полицейски действия в ж.к. „Студентски град“ служители на Седмо РУ спрели за проверка лек автомобил. Задържан е 24-годишният водач на автомобила, а при извършеното претърсване са намерени и иззети 35 таблетки екстази, пликове с кристалообразно вещество, амфетамин, марихуана, както и парична сума в евро.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.

На трима от задържаните им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.