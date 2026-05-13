БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян...
Чете се за: 03:20 мин.
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 01:55 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Запази

12 души са арестувани за едно денонощие, свързани с престъпната дейност

килограм чист фентанил иззет операция сдвр
Слушай новината

На 11 май служители на СДВР проведоха специализирана полицейска операция за противодействие на разпространението на наркотични вещества на територията на столицата. В хода на операцията, реализирана от служители на СДВР, бяха задържани 12 души и иззети значителни количества високорискови наркотични вещества, парични средства и вещи, свързани с престъпната дейност.

В рамките на операцията, след получена информация за разпространение на фентанил, служители на Четвърто РУ извършили проверка на 52-годишна жена. При последвало претърсване на обитаван от нея имот, са открити и иззети над килограм чист фентанил, над 10 килограма примеси за фентанил, около 340 грама марихуана, 47 грама кокаин и множество пликове, предназначени за разпределяне на количествата дрога.

В района на ж.к. „Западен парк“, до метростанция „Вардар“, служители на Трето РУ задържали непосредствено след сделка с наркотични вещества четирима – на възраст 40, 42, 46 и 50 години, известни на МВР. При извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети 27 сгъвки с бяло и кафяво прахообразно вещество, 385 евро и два мобилни телефона.

При други полицейски действия в ж.к. „Студентски град“ служители на Седмо РУ спрели за проверка лек автомобил. Задържан е 24-годишният водач на автомобила, а при извършеното претърсване са намерени и иззети 35 таблетки екстази, пликове с кристалообразно вещество, амфетамин, марихуана, както и парична сума в евро.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.

На трима от задържаните им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

# наркоразпространение #акция #фентанил #полиция

Последвайте ни

ТОП 24

Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
1
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
2
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
3
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
4
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е обвинен за пране на пари
5
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е...
Довечера е първият полуфинал на „Евровизия 2026“
6
Довечера е първият полуфинал на „Евровизия 2026“

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Водещи новини

Министър Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
Министър Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Първи полуфинал на "Евровизия 2026": Кои фаворити продължават напред Първи полуфинал на "Евровизия 2026": Кои фаворити продължават напред
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
ВСС отложи изслушванията за ръководители в прокуратурата заради...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Среща на върха: Доналд Тръмп пристига в Китай
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ