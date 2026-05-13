Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха напред

10 държави, сред които и едни от фаворитите на букмейкърите - Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на "Евровизия".

На сцената във Виена излязоха общо 17 изпълнители, но сред тях бяха и две от държавите от Голямата петорка, които автоматично се класират за големия финал - Германия и Италия.

Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вот, имаше и такъв на национално жури. DARA ще открие втория полуфинал на 14 май, а зрителите могат да го гледат в ефира на БНТ от 22 часа.