Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен кораб край Бордо

Има един смъртен случай, но не е ясно каква е причината за смъртта на 92-годишния британец

Повече от 1000 пасажери са блокирани на круизен кораб край бреговете на френския град Бордо след случаи на гастроентерит на борда.

Според френски медии със симптоми на заболяването са поне 50 души, които са изолирани в каютите си. Има и смъртен случай на борда, но според представител на британския оператор на круизният кораб, причината за смъртта на 92-годишният мъж все още не е ясна. От британската компания заявиха, че оказват помощ на близките му и изказват съболезнованията си.

От френска страна е изпратен медицински екип на борда на плавателния съд, за да оцени ситуацията и да се съберат проби за допълнително изследване.

На борда на круизния кораб има 1187 пасажери и 514 души екипаж.

Като превантивна мярка, и като се има предвид бързото разпространение на заболяването, местните власти са наредили никой от кораба да не слиза и контактите с него да бъдат минимални.

Гастроентеритът е възпаление на стомаха и червата, известен е още като "стомашен грип". Симптомите на заболяването са диария, гадене и повръщане, коремни спазми. Има два вида - вирусен и бактериален.

Вирусният се разпространява се чрез храна, вода или контакт със заразен човек. Причина за бактериалния са бактерии като салмонела и ешерихия коли.

#1700 души на борда #гастроентерит #блокирани #Бордо #круизен кораб

