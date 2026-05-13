Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица

След взрива в района на квартал "Калтинец" в Горна Оряховица е установено, че има замърсени подземни води, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Със замърсените водни течения е създадена опасност за хора, животни и растения и това ги прави негодни за използването им за битови, здравни, земеделски и други цели, посочват от полицията.

Разследването започна вчера след получен сигнал за силен гръм, съпроводен с мирис на сяра в жилищния квартал, в близост до детска градина. По предписание на Регионалната здравна инспекция днес е неучебен ден за детската градина, до която се взриви една от шахтите. След сигнала бяха евакуирани 53 деца.

Районната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за управление на отпадъци не по установения ред.

Разследването продължава.