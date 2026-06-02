Брутален случай на домашно насилие: Задържаха мъж за побой и отвличане на 19-годишно момиче

Брутален случай на домашно насилие и принуда разследват криминалистите в Дупница и Кюстендил. 29-годишен мъж е задържан, след като е пребил и отвлякъл 19-годишно момиче от село Пороминово. Разследването установява, че двамата са живели на семейни начала. Пострадалата е в болница, където претърпя операция.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 30 май 2026 г. в град Варна 29-годишен мъж е нанесъл побой на пострадалата. Момичето е прието в болница с мозъчен кръвоизлив, счупени ребра и множество травми. Вместо да потърси помощ обаче мъжът я качва насила в кола и я превозва до родното и село Пороминово.

Полицията и прокуратурата реагират бързо. Извършени са огледи на автомобила, разпитани са свидетели и са събрани медицински доказателства.

Нападателят е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест. На мъжа са повдигнати две обвинения – за средна телесна повреда в условията на домашно насилие и за отвличане.