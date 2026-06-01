След жесток побой: 19-годишно момиче е в болница

Районната прокуратура в Дупница разследва случай на жесток побой над 19-годишна жена в село Пороминово. Тя е настанена в болница, където е претърпяла спешна медицинска интервенция. В момента животът ѝ е извън опасност. Разследването по случая продължава.

Сигнал за случая е подаден късно снощи в Районното управление на МВР в град Рила от бащата на момичето. По думите му дъщеря му се е прибрала в дома си с тежки травми по тялото и главата. Веднага е извикана Спешна помощ. Момичето е транспортирано до болницата в Благоевград, където и е направена и спешна операция.

От прокуратурата в Дупница казаха за БНТ, че се води разследване за причиняване на средна телесна повреда. От там допълват, че към момента се работи по няколко версии за случилото се. Извършителят се издирва. След като състоянието на момичето се подобри и то може да говори, предстои да бъде разпитано.

Татяна Василева, наблюдаваш прокурор: „Не сме наясно с причините за това състояние. Работим по няколко версии, тъй като реално ние с нея не сме осъществявали връзка.“ - Баща ѝ дали е разпитан? - Разпитан е, оказва съдействие, но и той не знае много, тъй като тя е била в тежко състояние още при явяването си в дома им. - Бащата дали ви е казал къде се е случил побоя? - Не, тъй като той не е имал голяма възможност да комуникира с нея, тъй като реално е сигнализирал, но тя, доколкото разбирам, не е била в много добро състояние. Вероятно силно стресирана и веднага са се погрижили за болничното лечение.“

Предстои да бъде изискана и съдебномедицинска експертиза. Прокуратурата продължава събиране на доказателства по случая, за да бъде установена причината за нанасянето на жестокия побой. Най-важен за разследващите ще бъде разказът на момичето, когато бъде изведена от командно дишане.