Взрив до детска градина в Горна Оряховица, децата са евакуирани (СНИМКИ)

Силен взрив е разтресъл кв. “Калтинец” в Горна Оряховица днес по обед. По първоначална информация става въпрос за проблем с канализационни шахти, които се намират близо до детска градина.

Децата са изведени невредими, пострадали няма.

Причините са в процес на изясняване. На мястото има екипи на полицията и пожарната. Там са и директорите на полицията и пожарната във Велико Търново.

За случая са уведомени прокуратурата, РИОСВ и всички институции, имащи отношение. Работата по изясняване на причините продължава.

снимки: БНТ