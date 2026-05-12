Брюксел представя забрана на социалните мрежи за деца до лятото

Европейската комисия подготвя законодателно предложение за ограничаване на достъпа до социални мрежи на непълнолетни и малолетни. Предложението може да е готово през лятото, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Копенхаген, където участва в конференция за изкуствения интелект и децата.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: „Свидетели сме на светкавичната скорост, с която технологиите се развиват – и как те проникват във всеки аспект на детството и юношеството. Дискусиите за минимална възраст за социални медии вече не могат да бъдат игнорирани. Почти всички държави-членки на ЕС призовават за оценка на необходимостта от това. В момента Дания и още девет други държави-членки искат въвеждането на минимална възраст за достъп до социалните мрежи. Европейският парламент стигна до същото заключение. Въпросът не е дали младите хора трябва да имат достъп до социални медии, а въпросът е дали социалните медии трябва да имат достъп до младите хора.”

Председателят на ЕК припомни, че ЕС работи по регулации за ограничаване на бизнес моделите на социалните медии с цел защита на децата и младежите. Според нея многобройните щети, причинени на децата и младежите от излагането им на социални медии, не са случайни, „а са резултат от бизнес модели, които третират вниманието на децата като стока“.

Тя добави, че ЕС е насочен специално към Тик Ток, Екс и Мета платформите Инстаграм и Фейсбук. ЕК вече предприе действия срещу Тик Ток и неговия пристрастяващ дизайн, както и срещу Инстаграм и Фейсбук, които не успяват да собствената си минимална възраст от 13 години. Комисията също така започна производство срещу Екп за използването на инструмента за изкуствен интелект Грок за създаване на сексуални изображения на жени и деца.