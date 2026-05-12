Първа оставка в кабинета на Румен Радев. Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката, съобщиха от министерството на образованието. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение.

"Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката", заявява тя.

Оставката е приета, съобщават още от пресцентъра на МОН.