Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната отчита Системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки.

Петте най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро.

Разград и Шумен са най-евтините два региона за осма поредна седмица.

Петте най-скъпи региона в страната са Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново, където същата потребителска кошница е над 38 евро.

Разликата с най-евтините региони е значителна – не защото продуктите са по-добри, а защото веригата на доставки е по-дълга и оборотът в магазините е по-нисък, е установило наблюдението на цените.