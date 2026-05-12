Цените и контролът: Как се формират по веригата производител – търговец?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Изпълнителният директор на борсата за плодове и зеленчуци край Първенец: Цените няма да достигнат миналогодишните нива

Спад в цените на повечето основни зеленчуци се наблюдава на стоковите борси и тържища у нас. За сметка на това при плодовете се отчита обратната тенденция, като най-осезаемо е поскъпването при ябълките. Тържището в Първенец е едно от най-големите тържища край Пловдив. Там има около 500 търговци. Някои от тях са производители на сезонни плодове и зеленчуци, останалата част са търговци.

Илия Гатев, изпълнителен директор на борсата край Първенец: „При някои от плодовете и зеленчуците, които влизат в сезон, имаме леко понижение на цените. Не можем да кажем, че това са цени, които ще достигнат миналогодишните нива. При краставиците има леко понижение, защото сега излиза българска продукция. Очаквам същата корекция да се случи и при доматите. Няма да премине цената от 2 евро за килограм, и за домати, и за краставици. При цитрусите повишението е около 30%. Те са вносни. Освен че са извън сезона, по-високите транспортни разходи увеличават цените. Най-скъпите зеленчуци са пиперките, в момента червен и зелен, защото те също са вносни на този етап и се търгуват на цени около 3,50 евро за килограм.“

Изпълнителният директро на борсата край Първенец коментира цената на черешите.

Илия Гатев, изпълнителен директор на борсата край Първенец: „Цените на черешите в момента варират от 5 до 8 евро за килограм. Ягодите бележат спад на цената, тъй като има в момента голямо предлагане – търгуват се на около 3 евро.“

Гатев коментира и мерките на правителството за справяне с високите цени.

Илия Гатев, изпълнителен директор на борсата край Първенец: „Има мерки, които според мен са необходими и полезни. Това за проследяемостта на стоката от границата до крайния потребител за вносните стоки е много важно. Според мен граничният контрол трябва да се засили, включително и за стоки от Европейския съюз. Трябва да има контрол на това на какви цени влизат основно в България, защото там според мен има най-сериозни аномалии. Това, което беше заявено, мисля, че е добра мярка. Тази мярка, с която не съм съгласен или по-скоро не виждам смисъл от нея, е да натоварваме по Закона за въвеждане на еврото допълнително административни проверки, които само ще отежнят ситуацията.“

