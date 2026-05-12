Гръмотевични бури и опасност от градушки в почти цялата страна във вторник

Минималните температури ще бъдат между 8° и 15°, в София – около 11°, максималните – между 22° и 27°, в София – около 23°.

Ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19° - 20° по северното до 24° - 25° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14° - 16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите части – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

През нощта срещу сряда вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. През деня ще е ветровито с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 15° и 20°.

В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има главно в Южна България.

И в петък на много места ще има следобедни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки, а дневните температури слабо ще се повишат.

В събота, с преминаването на средиземноморски циклон, се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи, а максималните температури слабо ще се понижат.