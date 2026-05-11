Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Обвиняват ме във финансови практики, които съм консултирал с тях

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Чете се за: 01:52 мин.
Предстои обявяване на конкурс за нов директор на софийските гробища

Инспекторатът за противодействие на корупцията към Столичната община е започнал проверка в предприятието „Гробищни паркове“ по сигнал, подаден в края на март.

Яна Георгиева, секретар на СО: „Установените незаконосъобразни практики в управлението на общинското предприятие „Гробищни паркове“ са в разрез с всички правила, които съществуват за управление на каквато и да е публична собственост и бюджет.“

От общината не пожелаха да уточнят какви точно са установените нарушения.

Яна Георгиева, секретар на СО: „Не сме установили към момента ощетяване на дружеството. Докладът, който сме изготвили, е изпратен в прокуратурата. Те трябва да продължат своите действия, за да се установи всичко в пълен обем като разследващ орган.“

От общината твърдят още, че в „Гробищни паркове“ са назначавани хора без необходимото образование и стаж.

Дисциплинарно уволненият директор на софийските гробища заяви, че ще обжалва решението за отстраняването му от поста.

Румен Димитров, бивш директор на ОП „Гробищни паркове“: „Те ме обвиняват във финансови практики, които аз съм консултирал с тях. Те са ми казали да ги направя. Те не са били разход към общинското предприятие, а в момента ми го начисляват към мен. Назначил съм човек, който не е имал магистратура по финансова тематика, а е бил бакалавър. Възможно е да е техническа грешка. Няма финансови нарушения, които да бъдат обект на престъпление.“

Предстои обявяване на конкурс за нов директор на софийските гробища.

Габровци настояват за по-строги мерки за сигурност след масово сбиване на Гергьовден
Габровци настояват за по-строги мерки за сигурност след масово сбиване на Гергьовден
Мълния причини пожар и изпепели къща в Мъглиж
Библиотекарите напомнят за проблемите си на своя професионален празник
Във Велико Търново президентът Илияна Йотова припомни великото дело на светите братя Кирил и Методий
Тир се обърна и блокира движението на камиони между Враца и Монтана
Заработи новото Спешно отделение в болницата в Смолян
