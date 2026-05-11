Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров

Димитров е уволнен дисциплинарно заради незаконно изразходване на публични средства

След проверка на столичния "Инспекторат за противодействие на корупцията" е освободен директорът на ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров, съобщиха от Столичната община. Димитров е дисциплинарно уволнен поради установени незаконосъобразни практики. Проверката е извършена в периода 25 март – 30 април 2026 г., а докладът е предоставен на Софийска градска прокуратура.

При проверката е установено незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на лица без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни.

Отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ е част от новата управленска структура на Столична община и има за цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.

„Когато има установено нарушение на закона, действията са ясни и не подлежат на интерпретация. Контролът трябва да работи и ще работи – без изключения“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

