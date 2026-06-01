БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: България – Черна гора, 0:1
Чете се за: 01:30 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ...
Чете се за: 03:02 мин.
"Прогресивна България" предлага три бюджетни...
Чете се за: 03:50 мин.
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Чете се за: 01:47 мин.
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Потребителската кошница: Цените и промоциите в големите магазини

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
потребителската кошница цените промоциите големите магазини
Слушай новината

Ръст на годишната инфлация отчита НСИ в експресната оценка за май.

Инфлацията за година, измерена през Индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочеха 6.8%. Поскъпването за месец се очаква да е 0.2 на сто.

Най-голям ръст на цените за май има при групите: „Транспорт" с 1.2%, при ресторанти и хотели с 0.9 на сто и със същия процент се увеличават цените при „Алкохолни напитки, тютюневи изделия". Намаление се очертава в групите „Развлечения, спорт и култура" и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги".

Масово промоциите в големите магазини са в размер на 31%, като при плодове и зеленчуци отстъпката е по-голяма - близо 35 на сто. Това сочи анализът на Кристиян Алексиев - създател на приложение, в което всеки може да сканира касовите си бележки и в което се качват промоциите на големите магазини.

Кристиян Алексиев, създател на приложението: „Брошурите по някой път са с много продукти, друг път - не и варират между 1500 и 2000 продукта. Единичната цена може да бъде 10 евро днес, 50% намалена на 5 евро, но след това може да стане 12 евро завишена и вече 50% са 6 евро, а при вас се получава поскъпване, нищо че пише че е голяма промоция.“

Ако не са промоциите Ани казва, че няма да може да си позволи никакаво месо или сирене.

Ани: „Пенсионери сме, гледаме да не пазаруваме - само най-необходимото - хляб, мляко. Колко да даваш при пенсия 300 и няколко евро? Все едно 1 евро е 1 лев. Така излиза.“

Според предварителните данни за инфлацията за май НСИ изчислява и понижение при хранителните стоки от 0.1 процентни пункта. Колкото една торбичка в магазина сега са стрували преди краставиците, които е продавал Иван на един от столичните пазари. Днес нито производството оттогава го има, нито сергията му.

Иван: „Преди години съм ги продавал по едно левче доматите и 40 стотинки краставиците.“

Красимир: „Ако смятаме, че 10 евро за килограм череши в разгара на сезона е нормално, не е нормално.“

На едро черешите се продават за 3.15 евро. Комисията, която следи стоковите борси и тържищата, пък отчита също поевтиняване при изследваната кошница с 27 стоки вътре - 58 евро, в сравнение с 61 евро преди седмица.

#големите магазини #пазарска кошница #промоции #цени

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
1
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
НА ЖИВО: България – Черна гора, 0:1
3
НА ЖИВО: България – Черна гора, 0:1
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев
4
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир...
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
5
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор...
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
6
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Общество

България е световен първенец по батерии за съхранение на ток
България е световен първенец по батерии за съхранение на ток
Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е временно отстранен заради случая „Баба Алино“ Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е временно отстранен заради случая „Баба Алино“
Чете се за: 01:25 мин.
Море от тюркоаз: Цъфтежът на фитопланктона променя цвета на морската вода Море от тюркоаз: Цъфтежът на фитопланктона променя цвета на морската вода
Чете се за: 00:50 мин.
Мораториум върху цената на водата предлага ПГ на ДПС Мораториум върху цената на водата предлага ПГ на ДПС
Чете се за: 00:55 мин.
Тестват системата BG-ALERT на 2 юни Тестват системата BG-ALERT на 2 юни
Чете се за: 01:07 мин.
Деца във виртуалния свят и предизвикателствата за психиката им Деца във виртуалния свят и предизвикателствата за психиката им
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Иран замрази мирните преговори със САЩ Иран замрази мирните преговори със САЩ
Чете се за: 00:47 мин.
По света
"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Признаха за виновна акушерка, обвинена за смъртта на новородено в...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Полицаи откриха изчезнало дете в столицата, съобщиха от СДВР
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Автобус към ада: Линия 666 се завръща в Полша
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ