Потребителската кошница: Цените и промоциите в големите магазини

Ръст на годишната инфлация отчита НСИ в експресната оценка за май.

Инфлацията за година, измерена през Индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочеха 6.8%. Поскъпването за месец се очаква да е 0.2 на сто.

Най-голям ръст на цените за май има при групите: „Транспорт" с 1.2%, при ресторанти и хотели с 0.9 на сто и със същия процент се увеличават цените при „Алкохолни напитки, тютюневи изделия". Намаление се очертава в групите „Развлечения, спорт и култура" и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги".

Масово промоциите в големите магазини са в размер на 31%, като при плодове и зеленчуци отстъпката е по-голяма - близо 35 на сто. Това сочи анализът на Кристиян Алексиев - създател на приложение, в което всеки може да сканира касовите си бележки и в което се качват промоциите на големите магазини.

Кристиян Алексиев, създател на приложението: „Брошурите по някой път са с много продукти, друг път - не и варират между 1500 и 2000 продукта. Единичната цена може да бъде 10 евро днес, 50% намалена на 5 евро, но след това може да стане 12 евро завишена и вече 50% са 6 евро, а при вас се получава поскъпване, нищо че пише че е голяма промоция.“

Ако не са промоциите Ани казва, че няма да може да си позволи никакаво месо или сирене.

Ани: „Пенсионери сме, гледаме да не пазаруваме - само най-необходимото - хляб, мляко. Колко да даваш при пенсия 300 и няколко евро? Все едно 1 евро е 1 лев. Така излиза.“

Според предварителните данни за инфлацията за май НСИ изчислява и понижение при хранителните стоки от 0.1 процентни пункта. Колкото една торбичка в магазина сега са стрували преди краставиците, които е продавал Иван на един от столичните пазари. Днес нито производството оттогава го има, нито сергията му.

Иван: „Преди години съм ги продавал по едно левче доматите и 40 стотинки краставиците.“ Красимир: „Ако смятаме, че 10 евро за килограм череши в разгара на сезона е нормално, не е нормално.“

На едро черешите се продават за 3.15 евро. Комисията, която следи стоковите борси и тържищата, пък отчита също поевтиняване при изследваната кошница с 27 стоки вътре - 58 евро, в сравнение с 61 евро преди седмица.