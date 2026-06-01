Море от тюркоаз: Цъфтежът на фитопланктона променя цвета на морската вода

От близо седмица водите на Черно море придобиха необичаен тюркоазен цвят, а гледката привлече вниманието на местни жители и туристи по Южното Черноморие.

Необичайният синьо-зелен оттенък на водата се дължи на масов цъфтеж на фитопланктон – микроскопични водорасли, които се развиват през пролетта при благоприятни условия. Повече слънце, по-топла вода, чести валежи и достатъчно хранителни вещества създават подходяща среда за тяхното размножаване. Макар да са невидими за човешкото око поотделно, в големи количества те могат да променят цвета на морската вода. Според специалисти явлението е напълно естествено и не представлява опасност за хората.