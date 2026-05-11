Променливо ще бъде времето в следващите дни, на места с гръмотевични бури и градушки

В близките дни времето ще бъде много променливо.

Ще има и слънчеви часове, но и много райони с валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Предстои и понижение на максималните температури, но преди това и утре ще останат близки до обичайните за това време от годината, между 22° и 27°, в София – около 23°.

Денят в по-голямата част от страната ще започне със слънчево време, но около и след обяд на много места се очакват интензивни валежи, придружени от гръмотевична дейност и временно усилване на вятъра. Има опасност и от локални градушки.

И по Черноморието валежи и гръмотевици ще има главно в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат от 19° до 25°.

Ще вали и в планините. И там ще има и гръмотевична дейност. Вятърът ще е умерен, по високите части силен, от запад.

Валежи от дъжд и гръмотевични бури ще има утре в много райони от Европа – в северните части от Испания и Португалия, във Франция, Германия, Италия, както и в страните в северната половина от Балканския полуостров.

В Хърватия, както и в Босна и Херцеговина, предупреждението е от втора степен, код оранжево, а в Сърбия е обявен код червено за опасно силни пориви на вятъра.

И у нас, през нощта срещу сряда, със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и в сряда максималните температури съществено ще се понижат. Ще бъде ветровито, с превалявания главно в източните и планинските райони.

В четвъртък вятърът ще отслабне, но ще остане предимно облачно, с по-голяма вероятност за валежи в Южна България.

В петък и събота ще има и слънчеви часове, но следобедни валежи и гръмотевични бури се очакват отново на много места в страната. Ще има условия и за градушки.