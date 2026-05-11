Библиотекарите напомнят за проблемите си на своя професионален празник

Цанка Николова от Цанка Николова
Снимка: илюстративна
В Деня на библиотекаря поглед към професията на пазителите на книги, но и към проблемите, с които те се сблъскват. На празника си библиотекарите напомнят за ниските си възнаграждения, близки до минималните за страната, което поражда и слабия интерес от страна на младите хора. Модернизацията на библиотеките в страната се случва с нисък бюджет.

Хората, които четат, са важни, но не по-малко важни са тези, които се грижат за книгите. Айтен посреща най-малките и ентусиазирани читатели.

Айтен Акифова, библиотекар в Столичната библиотека: "Изобщо не е скучно, приятно е много. Да си библиотекар е много хубаво, защото за младите читатели, като предлагаме книги всяка една книга си има свой свят и те откриват нови и нови светове."

Здравка Шейретова, завеждащ филиалите в Столичната библиотека: "Библиотеките не са онези библиотеки, които бяха преди 20-30 години, те сега са модерни."

Но докато библиотеките се модернизират, проблемите в сектора се задълбочават.

Здравка Шейретова, завеждащ филиалите в Столичната библиотека: "Европа много залага на библиотеки, защото библиотеките са мощно оръжие срещу ксенофобията, невежеството, тиранията, безнадеждността и отчаянието. А в България се гледа малко по-така се замитат не само библитоеките, изобщо културните институти се замитат дали под чергата или сме на опашката. Крайно време е това нещо да се промени."

И на професионалния си празник настояват за увеличение на заплатите с 20% и да получават не по-малко от 1500 евро месечно възнаграждение.

Здравка Шейретова, завеждащ филиалите в Столичната библиотека: "Един млад човек, когато дойде на работа в библиотеката, който няма стаж за прослужени години, той получава може би чисто по фиш близо 600 евро. Вие си помислете дали с 600 евро този човек може да се откъсне от вкъщи, да си намери някъде самостоятелно квартира да живее, да води един достоен живот."

Ако условията на труд не се променят - професията ще остане непривлекатлена за младите хора, напомнят библиотекарите.

