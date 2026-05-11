Хотелиерите по морето за летния сезон: България остава сигурна и изгодна дестинация

Хотелиерите по българското Черноморие очакват труден летен сезон заради сложната геополитическа обстановка, драстичното поскъпване на горивата и покачващите се цени на самолетните билети.

От бранша разчитат на ранните резервации, но са притеснени от сериозни загуби, тъй като офертите са базирани на цени, които вече не са актуални. Организатор на форума, който се състоя в курорта „Св. св. Константин и Елена“, е БТА.

Член на Управителния съвет на БНТ Вера Александрова акцентира върху ангажираността на обществената телевизия с туристическия сектор и предложи конкретни насоки за подобряване на комуникацията между бизнеса, държавата и медиите.

Според експерти в бранша, българското Черноморие остава изгодна дестинация за туристите. Почивката на море това лято ще струва с около 20% по-евтино в сравнение с конкурентните ни дестинации – Гърция и Турция.

проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара: „Говоря за 7-дневна почивка за двама възрастни в двойна стая, ол инклузив, в четиризвезден хотел през месец юли, което ни прави конкурентоспособни.“

Хотелиерите казват, че не могат да повишат драстично цените на нощувките, защото договорите са сключени още миналата година.

проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара: „Ако има някакви завишения, те са за индивидуални туристи. И те действат доста разумно и умерено, отчитайки цените на нашите конкуренти.“

България е сигурна, изгодна и актуална дестинация, заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Кирил Вълчев, генерален директор на БТА: „На фона на войни наблизо, България предлага мирна ваканция, предлага спокойна ваканция. Това е важно послание, което всички медии си струва да отправяме.“

Вера Александрова посочи, че обществената телевизия има редица предавания, посветени на туризма.

Вера Александрова, член на Управителния съвет на БНТ: „Темата за туризма присъства много сериозно в програмата на БНТ. Вярвам, че ако обединим усилия, можем да получим един продукт, който да се хареса на всички и да е добър за всички.“

Вера Александрова напомни още, че БНТ4 се стреми да популяризира българските курорти и сред българите в чужбина.