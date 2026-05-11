Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил

Иво Никодимов от Иво Никодимов
След възникналото напрежение в българския храм „Св. Георги Победоносец“ в Одрин, породено от наложената от митрополит Амфилохий забрана в събота да се служи на български език, Патриарх Даниил е разговарял по телефона с Димитър Йотев и с отец Харалампи, който служи в българските църковни храмове.

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Неразбирателствата между митрополит Амфилохий и българската общност, защото в Одрин предимно българи ходят на църква, продължават от немалко време. Тези проблеми са известни както на църковното настоятелство, така и на фондацията, която се грижи за църквите в Истанбул и Одрин. Известни са и на Константинополската патриаршия, известни са и на нас.“

Гръцкият митрополит Амфилохий създава проблеми на цариградската българска църковна общност от няколко години. След кончината на отец Александър Чакърък, който дълги години служеше в Одрин на български език, гръцкият владика изпраща епископи, които служат на гръцки.

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Ние повтаряме това, което е било преди 150 години, когато са се борили за правото на самостоятелен български език да се проповядва. И това недоразумение… Аз лично не мога да разбера и да си обясня защо се случва това. Какъв е проблемът да се разреши на един духовник, който е свещеник на Вселенската патриаршия — отец Харалампи Ничев? Той е клирик на Вселенската патриаршия и е дошъл този ден да отслужи. Имало е предварителна уговорка.“

За празничната литургия на български език, която е трябвало да бъде отслужена от отец Харалампи Ничев, митрополит Амфилохий е бил уведомен преди няколко седмици, както и Вселенският патриарх Вартоломей I.

БНТ, Иво Никодимов: „В крайна сметка и със султанския ферман, с който се възстановява Българската екзархия, и с договора за свалянето на схизмата от 1945 г., този въпрос чисто юридически е решен — служението на български език.“

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Така е, разрешен е, но виждаме, че има проблеми и се надяваме да се стигне до едно благополучно разрешаване на въпроса.“

Негово Светейшество проявява разбиране към българската църковна общност в Истанбул, която след години преговори е взела крайното решение да не допуска гръцки свещеници в българските църкви в Одрин.

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Те имат това право по турското законодателство. Пак ще кажа — мисля, че отговорните фактори ще вземат под внимание далечната история на въпроса.“

А историята отпреди 150 години дава решението — в българските църкви да се служи на разбираем за вярващите език.

