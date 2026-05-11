Най-интересните моменти и емоциите от Giro d'Italia

Поглед към емоциите от Giro d'Italia, което предизвика истинско шоу през населените места, откъдето мина. Състезателите успяха да видят колоритни образи от подкрепящи фенове – от фламинго до сватба.

Дори италианците останаха очаровани от темперамента на българската публика по време на Giro d'Italia. Хиляди хора излязоха по улиците, откъдето мина колоездачната обиколка, облечени в розово с плакати.

Хвърлянето на бутилки от състезателите към публиката не е неуважение. Фенове по трасето често се опитват да хванат изхвърлена бутилка като сувенир от любим състезател.

Колоритът на българската публика съпровождаше цялото състезание – едни носеха сомбреро и развяваха българското знаме, други тичаха с лисица в ръце или може би вълк. Анимационният вълк Лупо е талисманът на Giro d'Italia.

Състезанието беше съпровождано и от още животни. Едни яздеха фламинго, други бяха сложили костюми на динозаври т-рекс.

И танците бяха част от състезанието. Кръшно хоро извиха от ученици от Националното танцово училище в района на Пасарел. А 20 балерини от Софийската опера танцуваха на сцената под звездите край Панчарево.

И любовта обзе Giro d'Italia – една двойка си каза „да“ на фона на преминаващата колона.