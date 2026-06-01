Бронзов медал за България на Световната купа по спортна акробатика

България спечели бронзов медал на Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Отличието завоюваха Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов при смесените двойки с резултат 27.410 точки.

Златните медали спечели руският дует Елисавета Медведева и Олег Майоров, а среброто остана за Динара Аисина и Артемий Петровски.

Другата българска двойка във финала – Ралица Кирова и Пламен Янев, се класира на шесто място.

Световната купа се проведе за трета поредна година в Бургас, а организаторите получиха висока оценка за домакинството на престижното състезание.