ПСЖ спечели Шампионска лига

Пари Сен Жермен (ПСЖ) защити титлата си в Шампионската лига, след като победи Арсенал с 5:4 след изпълнение на дузпи на финала в „Пушкаш Арена“.

Редовното време завърши при резултат 1:1. Хаверц отбеляза за Арсенал в 6-ата минута, а Дембеле изравни от дузпа след почивката. При наказателните удари парижани показаха по-здрави нерви и стигнаха до втори пореден трофей в турнира.

Така тимът на Луис Енрике стана първият след Реал Мадрид през 2017 г., който успява да защити титлата си в Шампионска лига.

Десетки хиляди фенове изпълниха улиците на Париж, за да отбележат успеха на любимия си отбор. Тържествата бяха съпътствани от инциденти, като на места се стигна до сблъсъци с полицията и вандализъм. Магазините сложиха предпазни решетки на витрините си.