Започнаха снимките на филма „Деконструкция“

Започнаха снимките на новия български игрален филм „Деконструкция“, копродукция на БНТ. Режисьор е Павел Веснаков, а в главните роли участват Захари Бахаров, Христина Апостолова и младият Алекс Маринов.

Специално участие има италианската актриса Ирене Майорино, позната от сериала „Гениалната приятелка“.

Снимките се провеждат с участието на Националната астрономическа обсерватория Рожен.

Историята разказва за двама астрофизици, които се опитват да преодолеят загубата на сина си, докато са изправени пред промените, донесени от изкуствения интелект.