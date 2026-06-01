Отбелязваме Международния ден на детето

Смях, игри, балони и много усмивки изпълват парковете и площадите в цяла страна днес за Международния ден на детето. Празникът е посветен на най-малките и напомня колко важно е всяко дете да расте в сигурна среда.

Тази година десетки общини организират безплатни концерти, творчески работилници, спортни състезания и забавления на открито.

Освен повод за радост, 1 юни носи и важно послание. Денят напомня за правата на децата по света – право на образование, здравеопазване, закрила и равен достъп до възможности. Въпреки напредъка, милиони деца по света продължават да живеят в бедност.