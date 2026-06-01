Новините 01.06.2026 г.

Акценти за деня:

ДЕН НА ДЕТЕТО

Отбелязваме Международния ден на детето

Смях, игри, балони и много усмивки изпълват парковете и площадите в цяла страна днес за Международния ден на детето. Празникът е посветен на най-малките и напомня колко важно е всяко дете да расте в сигурна среда.

НСИ и УНИЦЕФ публикуваха изследване за децата в България

Изследване на Националния статистически институт (НСИ) и УНИЦЕФ „Децата в България“ показва, че децата до 17 години у нас са малко над 1 милион или 17% от населението. През 2025 г. родените деца са малко над 50 хиляди, което е спад с 6% спрямо предходната година.

У НАС

Промени в десет трамвайни линии в София

Столичният общински съвет прие промени в десет трамвайни линии в София с цел транспортът да стане по-бърз, по-редовен и по-удобен.

Тренировъчна база за доброволци и кучета спасители ще бъде изградена в Чепинци

Столичният общински съвет предостави терен в село Чепинци за изграждане на тренировъчна база за доброволци и кучета спасители. В базата ще се подготвят както спасители, така и кучета-търсачи, които участват при бедствия, аварии и издирвателни акции.

Всеки трети българин страда от някаква алергия

Наричат алергиите бича на XXI век. В световен мащаб расте броят на засегнатите от тях. У нас данните показват, че всеки трети българин страда от някакъв вид алергия. Какви са причините за това и как модерният човек може да се предпази?

СВЯТ

НАСА планира да изгради постоянна база на Луната

НАСА подготвя мащабна програма за изграждане на постоянна база на Луната, като планира да изпрати роботи, роувъри и специални дронове за изследване на Луната повърхност.

Рядък бивол на име Доналд Тръмп стана атракция в Бангладеш

Рядък бивол албинос, наречен Доналд Тръмп, стана атракция в Бангладеш. Животното е било кръстено на американския президент заради развятата си руса грива, наподобяваща характерната прическа на американския президент.

КУЛТУРА

Започнаха снимките на филма „Деконструкция“

Започнаха снимките на новия български игрален филм „Деконструкция“, копродукция на БНТ. Режисьор е Павел Веснаков, а в главните роли участват Захари Бахаров, Христина Апостолова и младият Алекс Маринов.

Керана ще участва в мюзикъла „Суини Тод“

Керана ще участва в мюзикъла „Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт Стрийт“. Премиерата му ще бъде на 19 август в Античен театър Пловдив.

Изложба в Лондон представя Уинстън Чърчил като художник

Изложба в Лондон показва една по-малко позната страна на британския министър-председател Уинстън Чърчил – тази на художник. Тя представя над 50 от общо 500-те живописни творби, нарисувани от Чърчил.

СПОРТ

ПСЖ спечели Шампионска лига

Пари Сен Жермен (ПСЖ) защити титлата си в Шампионската лига, след като победи Арсенал с 5:4 след изпълнение на дузпи на финала в „Пушкаш Арена“.

Стиляна Николова с 5 медала от Европейското по художествена гимнастика

Стиляна Николова завърши впечатляващо участието си на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. След като завоюва злато в отборното и сребро в многобоя, Стилияна защити европейската си титла на бухалки и прибави още два сребърни медала в колекцията си – на топка и лента.

Бронзов медал за България на Световната купа по спортна акробатика

България спечели бронзов медал на Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Отличието завоюваха Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов при смесените двойки с резултат 27.410 точки.