Днес и утре са финалите на европейското по художествена гимнастика във Варна

Варна посреща едни от най-добрите състезателки по художествена гимнастика на континента за европейското първенство.

България е домакин на голям спортен форум, в който ще видим впечатляващи съчетания, много емоции и битки за медалите. Страната ни е представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъла при жените.

Зрителите ще могат да се насладят на изпълнения, които съчетават спорт, музика и изкуство, както и на оспорвана конкуренция между най-силните гимнастички в Европа.

Финалите и многобоят на европейското първенство ще се проведат на 30 и 31 май и ще бъдат излъчени по БНТ 3.