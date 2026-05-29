България с историческа отборна титла по художествена гимнастика

България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика. Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха исторически успех.

А тази събота и неделя БНТ 3 ще излъчи на живо многобоя и финалите на Европейското първенство по художествена гимнастика от Варна. Най-добрите гимнастички на континента ще си оспорват отличията в Двореца на културата и спорта, а България ще бъде представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъла при жените.