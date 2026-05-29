Спортен празник „Сила, скорост, смях“ за Деня на детето в София

Столична община организира мащабен спортен празник „Сила, скорост, смях“ по повод Деня на детето. Събитията ще се проведат на 31 май от 10:00 часа в ж.к. „Люлин“ и в Княжеската градина.

За децата и техните семейства са подготвени игри, музика, танци и множество спортни активности като футбол, бадминтон, художествена гимнастика, лека атлетика, стрийт уъркаут, тенис на маса и демонстрации по първа помощ.

В „Люлин“ малчуганите ще могат да опитат ръгби, а в Княжеската градина ще има баскетбол и хокей на трева. За най-активните участници са предвидени награди и изненади.