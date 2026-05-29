БДЖ със специална инициатива за Деня на детето

БДЖ организира „Ден на отворените врати“ за Деня на детето. Събитието ще се проведе от 10:00 до 15:00 часа в специализираното вагонно депо в София.

Посетителите ще могат да разгледат исторически вагони, включително композиции от царския влак на цар Борис III и правителствения „Витоша експрес“. Децата ще имат възможност да влязат в кабината на дизелов мотрисен влак и да научат повече за работата на машинистите и железниците.

По традиция, на 1 юни всички деца до 14 години ще пътуват безплатно с влакове на БДЖ срещу документ за възраст.