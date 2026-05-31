Стилияна Николова спечели сребро за България на европейското във Варна

Българската гимнастичка Стилияна Николова завоюва сребърен медал в многобоя на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

Със силни изпълнения на четирите уреда тя се нареди сред най-добрите състезателки на континента и зарадва българските фенове.

Това е трети пореден медал за Стилияна от европейско първенство. След златото през 2024 година и среброто през 2025-а, тя отново се качи на почетната стълбичка.

Европейската титла спечели Даря Варфоломеев от Германия, а бронзовият медал остана за Таисия Онофричук от Украйна.

Новото отличие на Стилияна е още едно доказателство, че българската художествена гимнастика продължава да бъде сред най-силните в Европа.