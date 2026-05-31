Пари Сен Жермен спечели Шампионската лига, след като победи Арсенал с дузпи в драматичен финал в Будапеща

Лондонският тим поведе още в началото на мача, но ПСЖ успя да изравни през второто полувреме от дузпа. До края на редовното време и продълженията нов гол не падна и победителят трябваше да бъде определен след изпълнение на наказателни удари.

При дузпите футболистите на ПСЖ показаха по-здрави нерви и стигнаха до успеха, докато играчите на Арсенал пропуснаха решаващи удари.

Така френският тим защити трофея си и спечели втора поредна титла в най-престижния европейски клубен турнир.

За Арсенал загубата беше особено болезнена, тъй като отборът пропусна възможността да спечели първата си титла в Шампионската лига.