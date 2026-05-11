Почитаме светите братя Кирил и Методий

С литийно шествие Пловдив почита делото на светите братя Кирил и Методий. Началото дават учениците от Хуманитарната гимназия, която носи името на двамата първоапостоли. Тази година училището навършва 175 години.

Днес, 11 май, се отбелязва като църковен празник на светите братя, а 24 май като Ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

За първи път денят е честван в Пловдив през 1851 г. по инициатива на Найден Геров, а от 1863 г. се установява като църковен празник.

Кирил и Методий са канонизирани заради мисията си да разпространяват християнството на славянски език. Папа Йоан Павел II ги обявява за съпокровители на Европа заедно със Свети Бенедикт.

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ също отбелязва патронния си празник.