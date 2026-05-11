Доналд Тръмп: Исканията на Иран са напълно неоснователни

Поредно покачване на цените на петрола, след като Доналд Тръмп определи като „напълно неприемлив“ иранския отговор на мирното предложение на Съединени американски щати.

От Техеран са поискали да получат суверенитет над Ормузки проток, гаранции за сигурност и деблокиране на иранските пристанища. Настоява се още за освобождаване на замразени ирански активи, както и за прекратяване на огъня в Ливан.

Вашингтон настоява Иран да предаде всички количества обогатен уран, но според "Уолстрийт джърнъл" от Ислямската република не са се съгласили.