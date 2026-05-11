Предложението за мир в Близкия изток: Тръмп отхвърли отговора на Иран като неприемлив
Американският президент Доналд Тръмп отхвърли като "напълно неприемлив" иранския отговор на последното предложение на Вашингтон за условията за спиране на огъня.
Вашингтон получи отговора вчера с посредничеството на Пакистан. Tръмп не даде подробности какво съдържа той. Според ирански медии Техеран иска прекратяване на войната на всички фронтове, вдигане на американската морската блокада на иранските пристанища и иранско управление на Ормузкия проток.
Източници на "Уолстрийт джърнъл" твърдят, че Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвърли останалото количество в трета страна. Съобщението на Тръмп доведе до повишаване на цените на петрола в Азия до малко над 105 долара за барел от сорта "Брент".