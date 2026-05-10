Президентът на Иран: Няма да водим преговори с наведена глава

Иран е изпратил на пакистанските посредници отговора си на 14-точковото американско предложение за примирие.

Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че Иран няма да води преговори с наведена глава и ще защитава интересите си. Отговорът на Техеран е в посока прекратяване на бойните действия по всички фронтове, особено в Ливан.

Все още няма детайли как ще се процедира с иранската ядрена програма, която остава ябълка на раздора. Иран предупреди съседите си от Залива, които съдействат за американските санкции, че ще срещнат "трудности" при преминаването на протока. По-рано през деня търговски кораб беше ударен в териториалните води на Катар от дрон. В Южен Ливан продължават бойните действия. Израелски удари по цели на групировката Хизбула убиха 39 души, сред които цивилни и деца.