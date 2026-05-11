БНТ 3 е категоричният избор на българските зрители за Джиро д'Италия

Българската национална телевизия беше категоричният избор на зрителите в България за проследяване на едно от най-престижните спортни състезания в света – Джиро д'Италия.

16 часа пряко излъчване на трите етапа на състезанието в България, със съпътстващи студиа преди и след края на етапите в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, телевизионен екип по цялото трасе от 543 км в България – всичко това беше осигурено от БНТ.

Мащабната информационна кампания в ефира на обществената телевизия привлече стотици хиляди край трасето, като още в седмиците преди старта на колоездачната обиколка популяризира значимостта на събитието с поредица от гостувания – на ресорните министри на спорта и туризма, на кметовете от градовете домакини на етапите, на специалисти по колоездене и бивши спортисти, които през ефира на БНТ направиха този не толкова популярен у нас спорт атрактивен и достъпен, като събудиха интереса на широката публика.

Според пийпълметричните данни на GARB Audience Measurement Bulgaria, всички преки излъчвания по БНТ 3 и по БНТ 1 са достигнали до 830 000 зрители. БНТ 3 е категоричният избор на зрителите, които са гледали преките предавания от трите етапа.

Аудиторията на БНТ за Джиро д'Италия надвишава два пъти аудиторията на конкурeнтния спортен канал в България, излъчващ пряко състезанието.